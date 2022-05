Mainz

Spaziergänger mit Schusswaffe bedroht

Ein Hundebesitzer ist in Mainz von einem anderen Hundehalter mit einer Schusswaffe bedroht worden. Als der 58-Jährige am Sonntagabend im Stadtteil Hechtsheim beim Gassigehen auf den anderen Mann mit Schäferhund traf, habe dieser unvermittelt eine Pistole aus dem Bereich des Gürtels gezogen und ihm vor das Gesicht gehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem sei der Spaziergänger verbal bedroht worden. Kurz darauf entfernte sich der Täter wieder und verschwand. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten und bittet auch um Hinweise von Zeugen.