Römerberg

Spaziergänger entdeckt Mörsergranate im Wald

Ein Spaziergänger hat in einem Wald nahe Römerberg eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Spaziergänger hatte am Samstag einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Streife der Polizei bestätigte den Verdacht demnach vor Ort und rief den Kampfmittelräumdienst hinzu. Die Experten identifizierten den Gegenstand laut Polizei als US-amerikanische Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg und veranlassten einen sicheren Abtransport.