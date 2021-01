Kirchen

Spaziergänger entdeckt Leiche im Wasser

Ein Spaziergänger hat am Mittwoch in dem kleinen Fluss Asdorf in Kirchen die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Der 42-Jährige habe in der Stadt Kirchen gewohnt, sein Umfeld am Montag verlassen und sei telefonisch nicht erreichbar gewesen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann sei ersten Ermittlungen zufolge „unfall- oder krankheitsbedingt“ bei der steilen Uferböschung im Kreis Altenkirchen in das niedrige Wasser gefallen, hatte ein Polizeisprecher zunächst gesagt. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es nicht.