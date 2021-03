Mainz

Sparkassenverband: Interesse an Immobilien weiterhin groß

Die Nachfrage der rheinland-pfälzischen Sparkassen-Kunden nach Wohnungsbaufinanzierungen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Für sie wurden Kredite in Höhe von 4,2 Milliarden Euro bereitgestellt (plus 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr), wie der Sparkassenverband am Freitag mitteilte. „Trotz Corona ist die Nachfrage nach Baufinanzierung ungebrochen“, sagte Geschäftsführer Roman Frank bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2020. Ein wesentlicher Grund dafür seien die anhaltend niedrigen Zinsen. „Immobilien gelten auch in Pandemiezeiten als krisenfestes Investment.“