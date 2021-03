Mainz

Spargelernte in der Pfalz und in Rheinhessen läuft

Im südlichen Rheinland-Pfalz hat die diesjährige Spargelernte begonnen. In der Pfalz werden die Stangen bereits seit einigen Tagen geerntet, „in Rheinhessen starten die Betriebe in diesen Tagen“, sagte Andreas Köhr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Zu Ostern gibt's Spargel.“ In diesem Jahr sei man aufgrund des Wetters etwas später dran als im vergangenen Jahr. Zunächst würden noch kleinere Mengen geerntet, doch wenn das „Wetter stimme“, gingen die Mengen im gesamten südlichen Rheinland-Pfalz sprunghaft nach oben.