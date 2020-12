Spangdahlem

Spangdahlem freut sich über möglichen US-Truppenabzugsstopp

Politiker in der Eifelregion um den US-Militärflugplatz Spangdahlem haben sich am Freitag erleichtert über einen möglichen Stopp des angekündigten Truppenabzugs in Deutschland gezeigt. „Wir freuen uns über diesen positiven Etappenabschnitt“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, Manfred Rodens (CDU), Freitag. In der Nacht zum Freitag war bekanntgeworden, dass der US-Kongress den vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump geplanten Abzug von etwa einem Drittel der US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren will.