Spätsommerliches Wetter bis Sonntagnachmittag

Ein warmes und trockenes Wochenende steht für Rheinland-Pfalz und das Saarland noch an. Doch schon am Sonntagnachmittag ist mit dem Spätsommer vorerst Schluss.

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Bald ist es mit dem spätsommerlichen Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz im hessischen Offenbach prognostiziert einen Wetterumschwung. Bis zum Sonntagnachmittag bleibt es jedoch warm und niederschlagsfrei.

Am Samstag steigen die Temperaturen auf 22 bis 26 Grad, in der Nacht zum Sonntag sinken sie auf 11 bis 7 Grad. Bis zum Sonntagmorgen ist dann stellenweise mit Nebel zu rechnen. Der DWD warnt Autofahrerinnen und Autofahrer vor einer begrenzten Sicht.

Am Sonntagabend zieht Regen auf

Nachdem sich der Nebel am Sonntag lichtet, ist es dem DWD zufolge zunächst heiter bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Schon am Nachmittag ziehen jedoch vom Südwesten her dichte Wolken auf, am späten Abend und in der Nacht gibt es Schauer und vereinzelt Gewitter. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 13 bis 11 Grad.

Regen und Wolken zum Wochenstart

Herbstlich geht es dann in der neuen Woche weiter. Dem DWD zufolge ist es am Montag meist stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise gibt es Schauer und teils Gewitter, nachmittags lässt dies jedoch vom Westen her nach. Die Temperaturen steigen noch auf 18 bis 21 Grad.