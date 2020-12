Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 13:50 Uhr

Offenbach(dpa/lrs)

Spätsommerliches Hitze-Wetter in der neuen Woche

Offenbach(dpa/lrs). Das schöne Spätsommerwetter setzt sich in der neuen Woche fort. Bis zum Mittwoch sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnige Tage mit Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad zu erwarten. In den Nächten kühlt es bei klarem Himmel stark ab. In der Eifel erreichen die Werte maximal sechs und acht Grad, in den anderen Regionen 12 bis 16 Grad. Es weht ein schwacher Wind. Regen ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nicht in Sicht.