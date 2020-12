Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 08:50 Uhr

Der Spätsommer lässt die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Montag auf bis zu 33 Grad Celsius steigen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach werden auch noch im höheren Bergland bis zu 27 Grad erreicht. Insgesamt soll es sonnig und freundlich bleiben.

Die Hitze hält auch in den kommenden Tagen noch an, am Dienstag werden sogar bis zu 34 Grad Celsius erwartet, am Mittwoch bis zu 32 Grad. Die Temperaturunterschiede zur Nacht sind groß: Örtlich soll es auf bis zu 7 Grad Celsius abkühlen.