Mainz

Sozialversicherungen: Gesundheitsbericht für Rheinland-Pfalz

Mit einem Krankenstand von fünf Prozent sind Beschäftigte in Rheinland-Pfalz im Berichtsjahr 2019 etwas kürzer krank gewesen als Beschäftigte im Bundesvergleich (5,1 Prozent). Das geht aus einem Bericht hervor, den die Koordinierungsstelle für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) am Mittwoch in Mainz veröffentlichte. Demnach kamen Erwerbstätige 2019 im Schnitt auf etwa 18 Fehltage im Jahr. Im Zeitraum 2017/2018 waren es 19 Fehltage.