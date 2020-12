Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 12:40 Uhr

Sozialverband ruft zu Bastelaktion für Pflegebedürftige auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Sozialverband VdK hat die Saarländer dazu aufgerufen, Karten, Fotos, Bilder oder Briefe in Pflegeheime zu schicken. „Kein Besuch von Verwandten, Pflegekräfte am Limit – die Corona-Krise trifft Pflegeheime und ihre Bewohner besonders hart“, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Mit der Aktion „Pinsel-Post“ wolle man ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen. So soll den Pflegebedürftigen gezeigt werden, dass trotz Besuchsverbot weiter an sie gedacht wird.