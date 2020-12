Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 06:00 Uhr

Mainz

Sozialmediziner fordert Fonds für nicht-krankenversicherte

Um Krankenhäuser ein Stück weit von den Kosten für die Behandlung nicht-krankenversicherter Menschen zu entlasten, fordern der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert und andere soziale Einrichtungen in Rheinland-Pfalz einen Fonds des Landes. Er halte eine Summe von 500 000 Euro für den Fonds angemessen, sagte Trabert in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Mal sehen, wie das Land darauf reagiert.“