Archivierter Artikel vom 19.04.2020, 11:00 Uhr

Mainz

Sozialdienste in der Corona-Krise zunehmend unter Druck

Soziale Dienste geraten in der Corona-Krise nach Einschätzung des Dachverbands der Freien Wohlfahrtspflege zunehmend unter Druck. Viele seien seit Jahren unterfinanziert, sagte der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, Andreas Zels. „Wir haben die Sorge, dass sie still und leise verschwinden.“ Besonders betroffen seien freie Initiativen ohne staatliche Förderung wie Kleiderkammern, Armutsprojekte oder Selbsthilfevereine. „Ihnen brechen in diesen Zeiten die Helfer und Spenden weg.“