Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Sonniges Wochenende erwartet: Polizei will Präsenz zeigen

Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz sonnig und frühlingshaft mild – allerdings erinnert das Innenministerium in Mainz mit Nachdruck an die Beschränkungen in der Corona-Krise. Ordnungsämter und Polizei würden verstärkt Präsenz zeigen und insbesondere Ausflugsziele wie Parks, Flussufer, Wandergebiete und Sehenswürdigkeiten im Blick behalten, kündigte das Ministerium an.