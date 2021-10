Mainz

Sonniges Wetter am Sonntag, dicke Wolken zum Wochenstart

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Sonntag noch einmal auf freundliches Wetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Tag bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad heiter bis wolkig. In der Nacht zum Montag kann örtlich Nebel aufziehen. Tiefstwerte liegen den Meteorologen zufolge zwischen 6 Grad im Nordwesten und 3 Grad im Südosten, wo sich örtlich auch Frost in Bodennähe bilden kann.