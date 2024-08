Die Sonne scheint am Rand von dunklen Wolken. (zu dpa: «Sonniges und kühles Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland»)

Die Sonne scheint am Rand von dunklen Wolken. (zu dpa: «Sonniges und kühles Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland») Foto: Annette Riedl/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Zur Mitte der Woche ist es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwas kühler. Nach anfänglichen Schauern am Morgen klettern die Temperaturen bei viel Sonnenschein auf maximal 17 bis 21 Grad. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 7 Grad ab.

Ab Donnerstag nimmt der Sommer dann wieder Fahrt auf. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad. Dazu scheint überall die Sonne. Nachts werden Tiefstwerte von 17 bis 14 Grad erreicht. Auch am Freitag bleibt es bei bis zu 28 Grad sonnig bis heiter. Ab Samstag ziehen vereinzelt Schauer und Gewitter auf.