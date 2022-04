Offenbach

Wetter

Sonniger Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Dazu wird schwacher Wind aus östlicher Richtung erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In der Nacht auf Dienstag bleibt das Wetter gering bewölkt und die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad, in höheren Lagen auf bis zu minus 2 Grad. Zudem ist leichter Frost zu erwarten.