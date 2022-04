Offenbach

Sonniger Karfreitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich auf viel Sonne am Karfreitag freuen. Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem über dem Hunsrück und dem Westerwald kann es etwas regnen. Am Nachmittag lockert es von Norden her auf und bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad.