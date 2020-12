Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 08:20 Uhr

Offenbach

Sonnige Tage und frostige Nächte

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt die Woche freundlich und überwiegend sonnig. Allenfalls nördlich der Mosel könnten sich am Nachmittag Wolken zeigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Bei Temperaturen von bis zu 9 Grad weht ein mäßiger Wind. In der Nacht zu Dienstag breiten sich die Wolken dann laut DWD-Vorhersage nach Süden hin aus. Im Norden sind einzelne Schneeschauer möglich, dazu sinken die Temperaturen auf -1 bis -5 Grad. Auf den Straßen kann es glatt werden.