Sonnige Tage in Rheinland-Pfalz und Saarland: Bis zu 26 Grad

Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 10:20 Uhr

Offenbach (dpa/lrs) – Am Wochenende gibt es viel Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dabei bleibe es trotz einiger Wolken in den kommenden Tagen trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mit.

Am Freitag seien dabei tagsüber Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad möglich. Am wärmsten werde es an Ober- und Mittelrhein. In der Nacht auf Samstag gehen die Temperaturen auf voraussichtlich neun bis vier Grad zurück. In den Hochlagen in der Eifel könne es mit um die zwei Grad etwas kälter werden. Dort sei auch leichter Frost in Bodennähe möglich.

Am Samstag bleibe es weiter warm und sonnig bei maximal 22 Grad. In der Nacht auf Sonntag wird es voraussichtlich in der Eifel wieder am kältesten. Die Werte dort könnten auf bis zu null Grad sinken und es könne gebietsweise wieder leichter Frost auftreten, erklärte der DWD am Donnerstag. Der Trend zum freundlichen und warmen Wetter setze sich am Sonntag. Trotz einiger Quellwolken am Nachmittag bleibe es trocken bei Maximalwerten von 23 Grad.