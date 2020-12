Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 09:50 Uhr

Offenbach

Sonnige Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nach dem Nebel kommt die Sonne: Vielerorts in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich die Menschen am Freitag und Samstag über sonniges Wetter freuen. Am Sonntag sei allerdings mit kompakten Wolkenfeldern und leichtem Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach Auflösung des Nebels sei es am Freitag sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen betragen demnach zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht auf Samstag sei es meist gering bewölkt oder klar. Entlang der Flusstäler könne erneut Nebel auftreten. Auch Frost sowie Glätte seien möglich. Am Samstag werde es mit maximal 9 bis 15 Grad etwas wärmer. Laut DWD ziehen am Sonntag Wolken auf und es könnte regnen.