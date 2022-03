Mainz/Saarbrücken

Frühlingsbeginn

Sonnig und warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sonnig, trocken und warm: Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland bringt freundliches Wetter. Passend zum Frühlingsbeginn gebe es «Sonne, Sonne, Sonne», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag sei es im Saarland und in der Eifel noch teils wolkig und auch wenige Tropfen Regen seien nicht ausgeschlossen. Im Osten sei es bereits heiter und niederschlagsfrei – bei maximal 16 bis 19 Grad.