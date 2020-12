Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 10:00 Uhr

Offenbach

Sonnig und bis 17 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Ende der Woche bleibt es bei milderen Temperaturen trocken und sonnig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag und Samstag erreichen die Höchsttemperaturen bis 17 Grad, im Bergland 12 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Gebietsweise könnten dazu auch lockere Wolken aufziehen. Bei mäßigem Wind aus Ost bis Nordost bleibt es laut Prognose zunächst trocken.