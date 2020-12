Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 08:30 Uhr

Offenbach

Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Wochenende wechselhaft. Am Freitag bleibt es häufig sonnig, im Laufe des Tages bilden sich aber Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt könne es dann zu schwachen Schauern kommen. Am Samstag wird es demnach heiter und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen den Meteorologen zufolge wieder dichtere Wolkenfelder auf. Bei gleichbleibenden Temperaturen kann es im Tagesverlauf daher vor allem im Nordwesten des Landes leicht, teils schauerartig regnen.