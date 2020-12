Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 10:00 Uhr

Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einer kalten Nacht erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein weitgehend sonniger Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, steigen die Temperaturen am Tag auf 10 bis 14 Grad. Am Nachmittag können von Norden Wolken aufziehen.