Offenbach

Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ruhig und freundlich. Nachdem sich am Mittwochvormittag die Nebelfelder auflösen, werde es meist heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In einigen Flussniederungen und Tälern könne der Nebel jedoch andauern.