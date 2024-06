Offenbach

Wetter

Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Von dpa/lrs

i Mohnblumen blühen auf einem Feld am Wegesrand. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 16 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der Nacht zum Freitag zieht der Himmel zu und es kommt zu einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad.