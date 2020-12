Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 16:30 Uhr

Ein sonniger Karfreitag, doch die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen zu Hause bleiben. Derweil haben sich in einer Klinik 14 Mitarbeiter infiziert – und das Haus kann keine neuen Patienten aufnehmen.

Mainz (dpa/lrs). Das Wetter lockt nach draußen, doch Ausflugsorte bleiben gesperrt. Die Zahl der Infizierten steigt weiter und das Kreiskrankenhaus in Grünstadt mit 14 infizierten Mitarbeitern nimmt keine Patienten mehr auf. Die wichtigen Themen vom Karfreitag und vom Gründonnerstag im Überblick:

DISZIPLIN: Trotz des warmen Frühlingswetters am Karfreitag haben sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer an die Corona-Regeln gehalten. Das berichteten die Polizeipräsidien im Land. „Die Leute halten sich dran und ich bin sehr zufrieden damit“, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern. Allerdings sei der Parkplatz Johanniskreuz im Pfälzerwald vorsorglich gesperrt worden. Er ist gerade bei Motorradfahrern ein beliebtes Ausflugsziel. Auch rund um das Naherholungsgebiet Silbersee im Rhein-Pfalz-Kreis waren Parkplatz, Privatstraße, Rundweg und See für Besucher gesperrt.

AUFNAHMESTOPP: Weil sich mindestens 14 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) mit dem Coronavirus infiziert haben, nimmt die Klinik keine neuen Patienten mehr auf. „Bis auf Weiteres gilt ein Aufnahmestopp“, sagte Udo Langenbacher, Verwaltungsdirektor der Klinik, am Freitag. Patienten der Intensivstation seien bereits in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Nach Klinikangaben sind derzeit noch die 50 Patienten im Haus, die weiter behandelt werden. Normalerweise versorgt das Krankenhaus zwischen 130 und 150 Patienten.

INFEKTIONEN: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Am Freitag (Stand: 12:00 Uhr) gab es insgesamt 4592 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle, wie das Gesundheitsministeriums in Mainz mitteilte. Das sind 185 mehr als am Vortag. Bislang sind demnach im gesamten Bundesland 60 infizierte Menschen gestorben. Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert – bis Freitag waren in der Landeshauptstadt 343 Fälle bekannt.

REZESSION: Deutschland steht nach Einschätzung der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) vor einer „tiefgreifenden Rezession“. „Wie tiefgreifend und wie lange anhaltend sie sein wird, wird natürlich davon abhängen, wie lange die Einschränkungen noch gelten“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Sie sei aber zuversichtlich, „dass wir es schaffen, da auch wieder herauszukommen“. Wichtig sei dabei: „Diese Pandemie mit allen ihren Auswirkungen braucht einen starken Staat, einen investierenden Staat.“

ABSTAND: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bevölkerung in einer Fernsehansprache vor Ostern zu diszipliniertem Abstandhalten in der Corona-Krise aufgerufen. „Gemeinsam sind wir stärker als das Virus“, sagte Dreyer am Gründonnerstag in Mainz. Die Entwicklung der Infektionszahlen gehe in die richtige Richtung, aber für eine Entwarnung gebe es noch keinen Grund. „Bitte halten Sie weiter Abstand und schützen Sie sich und andere“, mahnte die Regierungschefin und wünschte den Menschen in Rheinland-Pfalz gleichwohl schöne Momente über die Feiertage.

INSOLVENZANGST: Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz stellt sich auf Firmenpleiten in der Corona-Krise ein. „Es wird nicht ohne Insolvenzen gehen“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag während einer Videokonferenz des Wirtschaftsausschuss im Landtag. Nahezu alle Branchen seien von der Pandemie betroffen. Zur Gastronomie sagt der Präsident des Dehoga-Verbands, Gereon Haumann: „Wir sind in ganz großer Sorge – uns erreichen täglich 300 Hilferufe von Mitgliedsbetrieben, die in den nächsten Tagen die Existenz ihrer Betriebe in Frage gestellt sehen.“ Nach Ostern müsse die Auszahlung der Löhne für über 100 000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz vorbereitet werden, doch fehle es vielen Betrieben an der dafür nötigen Liquidität.

WIRTSCHAFTSHILFEN: Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben der Investitions- und Strukturbank (ISB) bislang 11,5 Millionen Euro an Zuschüssen des Bundes erhalten. Seit Ende März sind rund 60 000 Anträge eingegangen. Der Opposition geht die Bearbeitung zu langsam. Es müsse möglichst schnell Liquidität für Betriebe her, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. „Ich kann das in diesem Land so nicht erkennen.“

SCHUTZMASKEN: Alle Krankenhäuser, Pflegeheime, Rettungsdienste, Dialysezentren, Polizei und Asyleinrichtungen in Rheinland-Pfalz sollen voraussichtlich ab kommender Woche aus einer Halle der Mainzer Kurmainz-Kaserne zentral mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln versorgt werden. „Wir bauen gerade den Verteilerschlüssel auf“, sagte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek. „Das Landesamt ist von morgens bis abends mit der Beschaffung beschäftigt“, sagte Dreyer (SPD) bei der Ankunft einer Lieferung von 20 000 Litern Desinfektionsmitteln. Es sei ein großes Netzwerk entstanden aus Firmen, die ihre Produktion umgestellt hätten, THW, Deutschem Roten Kreuz, Bundeswehr und Landesregierung.

LEHRKRÄFTE: Die geplante Einstellung neuer Lehrkräfte für das kommende Schuljahr ist nach Angaben des Bildungsministeriums trotz der Corona-Krise sichergestellt. Die Prüfungen könnten planmäßig stattfinden, sobald die Schulen wieder geöffnet seien. Sollte dies noch länger dauern, seien alternative Prüfungsformate vorgesehen.

PFLEGEKRÄFTE: Statt symbolischer Gesten für Pflegekräfte in der Corona-Krise sollten die Kirchen die Arbeit ihrer Beschäftigten im Gesundheitswesen mit gerechten Löhnen honorieren. Mit dieser Forderung wandten sich die Unterzeichner eines Offenen Briefs an die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz. In vielen Gesprächen zur Corona-Krise gehe es immer wieder um die prekäre Situation der Beschäftigten im Gesundheitswesen, sagte Initiator Uli Röhm aus Jugenheim in Rheinhessen. Ein Grund für Personalnot und fehlenden Nachwuchs seien die unzumutbaren Arbeitsbedingungen und die im Vergleich zu anderen Branchen viel zu geringe Bezahlung. Wenn Diakonie und Caritas mit gutem Beispiel vorangingen, seien die anderen Träger gezwungen, dem zu folgen.

BEDÜRFTIGENHILFE: Eine private Initiative hat in Ingelheim am Rhein mit der Ausgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige begonnen, die in der Corona-Krise ihre bisherige Versorgung verloren haben. „Obdachlose haben zum Teil seit drei Wochen keinen Zugang mehr zu Wasser“, sagte Michael Schieferstein vom Verein der FoodFighters. In Not geraten seien jetzt aber auch Menschen, die nur geringfügig verdienten und in der Corona-Krise aus einem Mini-Job entlassen würden. Eine zweite Ausgabe in Ingelheim ist für Ostersonntag geplant. Schieferstein will erreichen, dass dann auch Ausgabestellen in Bingen und Bad Kreuznach eingerichtet werden können.