Mainz

Sommerwetter

Sonne setzt sich durch – aber am Mittwoch Regen

Von dpa/lrs

i Die Sonne scheint über dem Fastnachtsbrunnen. Der rund neun Meter hohe Brunnen aus dem Jahr 1967 soll mit seinen über 200 bronzenen Figuren aus Fastnacht und Mythologie die närrische Jahreszeit symbolisieren. (zu dpa: «Sonne setzt sich durch - aber am Mittwoch Regen») Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

In der neuen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist sonnig, am Mittwoch werden Schauer erwartet. Die Temperaturen steigen auf um die 30 Grad.