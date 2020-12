Sonne pur in Rheinland-Pfalz und Saarland

Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 08:10 Uhr

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen sonnig und immer heißer. Das geht aus der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Sitz in Offenbach hervor.

Im Laufe des Mittwochs gibt es demnach noch einige Quellwolken über dem Bergland. Die Temperaturen erreichten örtlich bis zu 30 Grad. Ab Donnerstag soll der Himmel dann erst einmal wolkenlos bleiben. Die Temperaturen klettern laut DWD bis zum Wochenende kontinuierlich. Am Donnerstag seien bis zu 33 Grad, am Freitag bis 35 Grad und am Samstag bis zu 37 Grad möglich.

Ebenso zunehmend ist wegen der Trockenheit die Waldbrandgefahr. Am Donnerstag gilt in den meisten rheinland-pfälzischen Gebieten und im Saarland noch die Gefahrenstufe 3 von 5. Am Freitag wird fast überall in beiden Ländern die vierte Stufe erreicht. Der Trend setzt sich laut DWD am Wochenende fort.