Sonne am Sonntag genießen, Wochenstart bringt Abkühlung

Offenbach (dpa/lrs) – Am Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch einmal richtig warm, bevor es zum Wochenstart dann wieder abkühlt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Sonntag Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad im Bergland und bis 24 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht zum Montag kommt gebietsweise Regen auf, die Tiefstwerte liegen 5 Grad, in der Eifel örtlich bei 4 Grad. Am Montag ist es von Nachmittag an stark bewölkt und schauerartiger Regen kommt auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, entlang des Rheins um 16 Grad.

In der Nacht zum Dienstag folgen weitere Regenschauer, die sich in Hochlagen auch mit Schnee vermischen können. Die Tiefstwerte fallen auf 5 und 2 Grad, im höheren Bergland um 1 Grad. Tagsüber geht es am Dienstag so weiter: Es gibt Wolken, Schauer und in Gipfellagen auch Schneeregen oder Graupel. Es wird kühl bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins.

