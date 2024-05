Sondersitzung im Landtag zu Hochwasser

Die saarländische Ministerpräsidentin will eine Regierungserklärung zur Hochwasserkatastrophe und zum Zusammenhalt in dem Bundesland abgeben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem verheerenden Hochwasser am Wochenende im Saarland wird sich der Landtag mit der Situation befassen. An diesem Montag (11 Uhr) werde eine Sondersitzung mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) zum Thema «Hochwasserkatastrophe: Der saarländische Zusammenhalt ist wasserdicht» stattfinden, teilte die Landtagsverwaltung am Donnerstag mit. Am Pfingstwochenende hatten Menschen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen gekämpft. Enorme Regenmengen hatten dort für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt.

