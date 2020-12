Saarbrücken

Sondersitzung des Saar-Landtags zur Corona-Lage

Der saarländische Landtag kommt am nächsten Dienstag (1. Dezember) zu einer Sondersitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehe die aktuelle Corona-Lage, teilte die Sprecherin des Landtags am Freitag in Saarbrücken mit. Die Sondersitzung war von der Linke-Fraktion beantragt worden, nachdem sich Bund und Länder am Mittwoch auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns und verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie geeinigt hatten.