Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sondersitzung des Landtags zur Flutkatastrophe am Dienstag

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische Landtag kommt am Dienstag zu einer ersten Sondersitzung wegen der Flutkatastrophe zusammen. Das hat der Ältestenrat auf Antrag der Regierung aus SPD, Grünen und FDP am Mittwoch beschlossen, wie der Landtag mitteilte. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird bei der Sitzung während der Sommerpause in der Rheingoldhalle in Mainz eine Regierungserklärung zu dem verheerenden Hochwasser mit 133 Toten abgeben.