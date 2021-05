Mainz

Sonderimpfaktion in Worms und Ludwigshafen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will Mitte nächster Woche bis zu 5000 Menschen in Worms und Ludwigshafen zusätzlich gegen das Coronavirus impfen. Bei der Sonderaktion werde Johnson&Johnson gespritzt, bei dem nur eine Impfung für den vollständigen Schutz notwendig ist, kündigte der neue Landesimpfkoordinator, Daniel Stich, am Freitag in Mainz an.