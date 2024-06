Sonderflüge zum Flughafen Hahn wegen Europameisterschaft

Zur Fußball-EM werden zahlreiche Fans in Deutschland erwartet. Am Flughafen Hahn bereitet man sich deshalb auf Sonderflüge vor.

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Am Flughafen Hahn landen und starten zur Fußball-Europameisterschaft Sonderflüge für die britischen Fans. Ryanair führe etwa zum Vorrundenspiel England gegen Dänemark zehn Sonderflüge vom und zum Flughafen Hahn durch, hieß es in einer Mitteilung. Demnach kommen Maschinen aus London, Bristol, Manchester und Birmingham in den Hunsrück. Regulär fliege Wizz Air für rumänische Fußball-Fans an zwei Tagen pro Woche zwischen dem Flughafen Hahn und dem rumänischen Cluj-Napoca.

Der Flughafen sei bestmöglich auf die Abfertigung der zusätzlichen Flüge und Passagiere vorbereitet, sagte Rüdiger Franke, Geschäftsführer des Triwo Hahn Airports. «Sollten Fluggesellschaften noch kurzfristig Flüge anlässlich der Europameisterschaft zum Flughafen Hahn durchführen wollen, stehen wir bereit.»

Spiel England Dänemark