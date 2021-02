Mainz

Sonderbriefmarke zu 1700 Jahren jüdischem Leben

Nach einem Vorschlag aus Rheinland-Pfalz bringt die Deutsche Post am Donnerstag (4. Februar) eine Sonderbriefmarke zum Festjahr zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland heraus. Die vom Kölner Designer Detlef Behr gestaltete 80-Cent-Marke zeigt den hebräischen Schriftzug „Chai“ (Leben). Die Idee für die Briefmarke ist eine Initiative des Beauftragten der rheinland-pfälzischen Landesregierung für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen, Dieter Burgard, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Mainz mitteilte.