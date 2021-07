Mainz

Sonderaktionen sollen Impfstoff zu den Menschen bringen

Mit einer Reihe von Maßnahmen will die Landesregierung den Menschen in Rheinland-Pfalz den Zugang zu Corona-Impfungen erleichtern und Unentschlossenen damit die Entscheidung für einen schützenden Pieks erleichtern. „Jetzt werden nicht mehr die Menschen zur Impfung, sondern der Impfstoff zu den Menschen kommen“, teilte Staatskanzleichef Fabian Kirsch am Donnerstag nach einer Videokonferenz mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen mit. Gemeinsam mit Städten und Landkreisen sollen Sonderimpfaktionen für junge Erwachsene organisiert und Impfbusse in Stadtteile mit geringer Impfquote geschickt werden.