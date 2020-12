Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 13:50 Uhr

Offenbach

Sommerzeit beginnt mit Schneeflocken in hohen Lagen

Nach dem sehr frühlingshaften Samstag erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland zum Beginn der Sommerzeit am Sonntag ein Kälteeinbruch mit Schnee oder Schneeregen in hohen Lagen. „Solch einen Vorstoß gab es im ganzen vergangenen Winter nicht zu sehen“, teilte Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit.