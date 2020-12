Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Sommersemester beginnt digital

Das Sommersemester in Rheinland-Pfalz beginnt größtenteils mit digitalen Veranstaltungen. Für mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume erforderten, können die Hochschulen in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai geöffnet werden, teilte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Freitag in Mainz mit.