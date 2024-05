Sommerliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

ARCHIV - Ein Mann steht in kurzen Hosen in der Innenstadt.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird sommerlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für Samstag einen Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad voraus. Dabei bleibt es heiter und trocken. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad, in Tallagen bis 6 Grad.

Am Sonntag erwartet der DWD ebenfalls viel Sonne. Erst am späten Abend können im äußersten Westen erste Regenschauer auftreten. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 27 Grad, in Hochlagen um 23 Grad. In der Nacht zum Montag wird es wechselnd bewölkt, und von Südwesten kann es örtlich regnen oder gewittern. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 10 Grad.

Die neue Woche beginnt wechselhaft, teils auch stark bewölkt. Im Tagesverlauf gibt es verbreitet Schauer und Gewitter, auch Starkregen ist wahrscheinlich. Die Meteorologen sagen 20 bis 25 Grad voraus.