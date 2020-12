Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 06:50 Uhr

Offenbach

Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Das Wetter wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Dienstag sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es werde zudem sehr sonnig. Nur ab und an sollen Schleierwolken oder lockere Quellwolken zu sehen sein.