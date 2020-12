Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 13:40 Uhr

Rheinland-Pfalz

Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart

Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich zum Wochenstart auf sommerliche Temperaturen einstellen. Am Montag Höchstwerte sind von 28 bis 32 Grad zu erwarten, in Hochlagen bis 25 Grad. Es bleibt trocken, nur ganz vereinzelt kann es schauern.