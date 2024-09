Sommerliche Temperaturen sowie Schauer und Gewitter

Es wird wieder sehr warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Doch von Südwesten her steigt das Schauer- und Gewitterrisiko, mit lokaler Starkregengefahr bis in den Unwetterbereich.

Offenbach (dpa/lhe) – Der Montag startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch in weiten Teilen mit Sonne. Doch im Südwesten können sich dann erste Schauer und Gewitter bilden, die sich im Tagesverlauf nach Nordosten ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Es wird noch einmal hochsommerlich warm mit Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad, in höheren Lagen der Eifel um 25 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt und vor allem im Osten kann es einzelne Schauer und am Nachmittag Gewitter mit Starkregen geben. Die erwarteten Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad.