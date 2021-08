Offenbach

Sommerliche Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich am Mittwoch und in den kommenden Tagen über sonniges Wetter und steigende Temperaturen freuen. Die Temperaturen kletterten auf bis zu 29 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Der Himmel bleibe den Experten zufolge am Vormittag weitgehend bewölkt, klare im Tagesverlauf aber auf. In höheren Lagen sei mit Temperaturen bis zu 22 Grad zu rechnen.