Sommerferien-Termine 2025 bis 2030 für Saarland stehen fest

Die Termine für die Sommerferien 2025 bis 2030 stehen fest, auch für das Saarland. Nach der langfristigen Regelung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, beginnen die Ferien 2025 am 7. Juli und enden am 15. August. Im darauffolgenden Jahr 2026 dauert die Sommerpause der Schüler vom 29. Juni bis zum 7. August an. 2027 beginnen und enden die sechswöchigen Ferien einen Tag früher (28. Juni bis 6. August). 2028 (3. Juli bis 11. August) und 2029 (16. Juli bis 24. August) starten die Schüler erst im Juli in die Sommerferien und 2030 beginnt die Auszeit am 22. Juli und damit am spätesten. Dementsprechend enden die Ferien erst am 30. August.