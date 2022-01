Mainz

Solo-selbstständige Kulturschaffende können Hilfe beantragen

Solo-selbstständige Kulturschaffende können seit Dienstag die Neustarthilfe 2022 des Bundes beantragen. Darauf hat die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz hingewiesen. Die Neustarthilfe 2022 werde als monatlicher Vorschuss in Höhe von 1500 Euro für Umsatzeinbußen gezahlt, die der Pandemie geschuldet sind. Die Förderung werde für die Monate Januar bis März gezahlt – also maximal 4500 Euro. Anträge könnten bis zum 30. April 2022 gestellt werden, teilte das Ministerium mit.