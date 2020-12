Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 12:30 Uhr

Mainz

Soldaten auf Käferstreife im Wald

Bundeswehr gegen Borkenkäfer: Rund 100 Soldaten sollen nach Angaben des Forstministeriums Rheinland-Pfalz im Hunsrück, in der Eifel und im Westerwald befallene Bäume markieren und entrinden. „Der Wald kann wirklich jede Hilfe akut gebrauchen“, erklärte Forst- und Umweltministerin Ulrike Höfken am Donnerstag in Mainz.