Saarbrücken

Software „Sormas“: Bis März in Gesundheitsämtern im Saarland

Die Corona-Software „Sormas“ soll bis Ende März flächendeckend in den Gesundheitsämtern im Saarland eingeführt werden. Das würden sich Land und Landkreise in einer gemeinsamen Kraftanstrengung vornehmen, teilte die Staatskanzlei am Freitagabend nach einem Gespräch der Spitzen der Landesregierung mit Landrätinnen und Landräten mit.