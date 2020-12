Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Soforthilfe-Programm für Vereine wird verlängert

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verlängert ihr Soforthilfe-Programme für Vereine, die wegen der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind, bis Ende 2021. Damit könnten sie auch im nächsten Jahr bis zu 12 000 Euro Hilfe erhalten, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Das Programm „Schutzschild für Vereine in Not“ war im Mai gestartet und zunächst bis Ende dieses Jahres befristet gewesen. Es richtet sich an Vereine, deren Einnahmen wegen der Corona-Krise beispielsweise durch fehlende Kursgebühren beim Sport oder Eintrittsgelder bei Veranstaltungen weggebrochen sind.